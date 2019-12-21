ينقذ سيدة بلا مأوى بعد أن تركها زوجها وأبناؤها تواجه مرضها وحدها

قام فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، بالتحرك الفورى نحو إنقاذ سيدة مريضة تفترش الرصيف أمام معهد ناصر بعد تخلى أسرتها عنها نتيجة مرضها .





صرح محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، ان الفريق قام بالتواجد فى مكان البلاغ، حيث تبين وجود سيدة فى العقد الخامس من العمر من كفر الشيخ تستغيث من وجودها بالشارع حيث تفترش الرصيف بلامأوى أمام مستشفى معهد ناصر ، حيث تتردد على المستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة فى العمود الفقرى وهجرها زوجها وتخلى عنها أبنائها وتركوها تواجه مرضها وحدها ودون تحمل نفقات إجراء العملية والمعيشة على حد قولها .





وأضاف يوسف ، أنه على الفور تم التنسيق مع مستشفى معهد ناصر الذى تفاعل سريعا مشكورا مع الحالة لاستصدار قرار للسيدة المسنة لعلاجها على نفقة الدولة كما قام الفريق بالتنسيق مع إدارة شئون المرأة بالوزارة لإستقبال السيدة المسنة باحدى مراكز استضافة وتوجية المرأة لتوفير اقامة ومعيشة كريمة لها حتى تتمكن من العلاج.



