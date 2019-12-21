لاختبار جاهزيتها.. محافظ أسيوط يقيس الضغط في سيارة أسعاف بـ ديروط الشريف ..فيديو وصور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مرفق أسعاف تمركز طريق ديروط الشريف للاطمئنان على مدى جاهزيته للتعامل مع حالات الحوادث على الطريق الزراعي ومدى توافر المستلزمات الطبية داخل سيارات الإسعاف.



وقام محافظ أسيوط بإجراء الفحوصات الطبية داخل سيارة الإسعاف للتأكد من مدى جاهزية الاجهزة بالسيارة والتاكد من جاهزية العاملين بالسيارة وتعاملهم مع حالات الحوادث على الطريق الزراعي ، وحث محافظ أسيوط العاملين بمرفق الاسعاف على الجاهزية التامه وتوفر المستلزمات الطبية والتي تساعد انقاذ المصابين حتى وصولهم للمستشفيات.



جاء ذلك خلال انتظار محافظ أسيوط لوزير النقل والمواصلات بوحدة تمركز الاسعاف بديروط الشريف لتفقد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط على النيل والذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي بالغربي والطريق الزراعي بتكلفة تقدر بـ 1.7 مليار جنيه.



وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى من المحور انتهت، كما يتم عمل المجسات لمسار المحور التنموي، مؤكدا أهمية محور ديروط الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية وخلق مناطق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة ويساهم في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة.



وأوضح محافظ اسيوط، أن محور ديروط يتم تنفيذه بطول 15.6 كيلومتر وعرض 21 مترًا على حارتي مرور لكل اتجاه، وتتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول حوالي 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد "القاهرة - أسوان" وترعة الإبراهيمية.