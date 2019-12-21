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رياضة

جلسة في الجيم ومران تأهيلي لياسر إبراهيم بالأهلي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، وخاض تدريبات تأهيلية على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.

ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لشد في العضلة الضامة، وغيابه عن المشاركة في المران الجماعي.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام يوم الاثنين المقبل في الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.

وحقق الفريق الأحمر فوزًا على حساب الإسماعيلي بهدف نظيف ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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