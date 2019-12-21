تركيا لا تعاقب الإرهابيين.. ما سر تساهل أردوغان تجاه مقاتلي داعش؟

تركيا في مرمى عقوبات الناتو.. الحلف يدرس الرد على انتهاكات أنقرة وممارساتها الضالة عن مبادئ الدول الأعضاء.. أردوغان ارتكب جرائم حرب في سوريا ضد الديمقراطية