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أخبار العالم

البرلمان التركي يمرر مذكرة التفاهم العسكرية الأمنية مع حكومة السراج

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:19 م
رجب طيب أردوغان وفايز
رجب طيب أردوغان وفايز السراج
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أحمد محرم
أعلن البرلمان التركي عن موافقته على الاتفاق الثنائي بين حكومتي أنقرة والوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، الذي يشمل إطلاق قوة رد فعل سريع، في حال طلبت طرابلس ذلك.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، وقعت أنقرة وطرابلس أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها مصر واليونان وقبرص انتهاكا للقانون الدولي.

وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه، إلا أن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه.

ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في ليبيا، أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.

وتنص الاتفاقية، على أن "طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية، وأيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات".

من جهته، حث المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، الخميس الماضي، قواته على التقدم صوب وسط طرابلس فيما أسماها "المعركة الحاسمة" بعد هجوم سابق على العاصمة بدأه في أبريل الماضي.
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