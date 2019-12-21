الدوري الإسباني | برشلونة يتقدم على ألافيس بهدفين فى الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم برشلونة علي ديبورتيفو ألافيس بهدفين فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الكامب نو فى الجولة الـ18 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني



افتتح برشلونة التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق أنطوان جريزمان من تسديدة متقنة خارج منطقة الجزاء .



وأضاف برشلونة الهدف الثاني فى الدقيقة 45 عن طريق ارتورو فيدال من صاروخية داخل منطقة الجزاء .



ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري مؤقتا.



على الجانب الآخر يطمح ديبورتيفو الافيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، للابتعاد خطورة عن مراكز الهبوط؟



ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نفطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ 14 بـ 19 نقطة.

