جامعة طنطا تفوز بالمركز الثاني في "الاستعداد الدراسي"

اعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، ، فوز جامعة طنطا بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في الاستعداد للعام الدراسي.
وأعرب الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، عن سعادته بحصول الجامعة على هذا المركز المتقدم ، تأكيدا علي خطة الجامعة وسياستها نحو تقديم مختلف الخدمات لمنتسبي الجامعة والمجتمع المحيط بها.
بدأ تنفيذها لأول مرة العام الدراسي الماضي في 4 محاور : التحول الرقمي، وتطوير العشوائيات، والاستعداد للعام الدراسي، والأنشطة الطلابية.
وأعرب الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، عن سعادته بحصول الجامعة على هذا المركز المتقدم ، تأكيدا علي خطة الجامعة وسياستها نحو تقديم مختلف الخدمات لمنتسبي الجامعة والمجتمع المحيط بها.
يذكر أن وزارة التعليم العالي أطلقت مسابقة "أفضل جامعة مصرية" تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مسابقة بين الجامعات.
بدأ تنفيذها لأول مرة العام الدراسي الماضي في 4 محاور : التحول الرقمي، وتطوير العشوائيات، والاستعداد للعام الدراسي، والأنشطة الطلابية.