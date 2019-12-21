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رياضة

الدوري المصري.. الوادي وكابو يتقدمان لدجلة على إنبي بهدفين في الشوط الأول ..فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:14 م
وادي دجلة
وادي دجلة
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عمرو ابوبكر
انتهى الشوط الأول من مباراة وادى دجلة وإنبى، التى تجمعهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفريق الدجلاوى بهدفين أحرزهما ثنائى من "شمال أفريقيا".

أحرز المغربي عبد الكبير الوادى أول أهدافه في الدوري المصري، وتقدم لدجلة على إنبي بالدقيقة 15 من عمر اللقاء، ثم أحرز التونسى رفيق كابو الهدف الثاني للغزلان فى الدقيقة 39.

وضم تشكيل إنبى كلًا من..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم فؤاد - رامى صبرى - إبراهيم يحيى - فوزى على

الوسط: عبد الرحمن عامر - محمد رزق - محمد شريف - محمود قاعود - محمد بسيونى

فى الهجوم: حميد ماو

فيما ضم تشكيل وادى دجلة كلًا من..
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

الدفاع: – أحمد رمضان بيكهام – محمود رضا - اسحاقو يعقوبو - محمود مرعى.

الوسط: عبد الرحمن بودى – أحمد سعيد – محمد عبد العاطى – عبد الكبير الوادى – رفيق كابو.

فى الهجوم: مروان حمدى.

جدير بالذكر أن، وادى دجلة يحتل المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط فيما يحتل انبى المركز العاشر برصيد 10 نقاط .
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