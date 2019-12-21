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رياضة

لأول مرة في التاريخ.. لاعبو يوفينتوس يرتدون قمصانا بأسمائهم بالعربية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:29 م
لاعبي اليوفنتوس
لاعبي اليوفنتوس
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محمود نوفل
وصلت بعثة فريق يوفنتوس الإيطالي، فجر اليوم السبت إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لخوض مواجهة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، المقرر إقامتها غدا الأحد، في ملعب "جامعة الملك سعود".

ومن المقرر ان يخوض يوفنتوس لقاء السوبر بصفته بطلا للدوري المحلي، فيما يتواجد لاتسيو كبطل للكأس.

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعثة فريق "السيدة العجوز"، التي تم استقبالها بحفاوة كبيرة في الرياض.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن أن لاعبي الفريق سيرتدون قمصانا خاصة عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية، في سابقة تاريخية يبادر إليها فريق أوروبي بعالم الساحرة المستديرة.

يذكر أن السعودية تستضيف للعام الثاني على التوالي كأس السوبر الإيطالي، حيث سبق لها وأن استضافت النسخة الماضية التي توج بها يوفنتوس باللقب على حساب ميلان خلال اللقاء الذي أقيم في الجوهرة المشعة، وانتهى بهدف نظيف بتوقيع رونالدو.
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