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مرأة

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:28 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعتبر الشوكولاته البيضاء هي الأفضل للكثير ، وبالرغم من انتشارها بشكل كبير إلا أن هناك بعض الغش في صنعها وقدم الدكتور مروان سالم أخصائي الصيدلة الاكلينيكية والتغذية العلاجية بعض المعلومات عن الشيكولاته البيضاء .

ويقول مروان ان الشيكولاتة البيضاء يجب ان تكون اوف وايت واذا كان لونها ابيض تكون مغشوشة بالزيوت ، وأكد ان الشيكولاته البيضاء يستخدمها التجار معدومو الضمير لزيادة الكمية دون مواد خام من الشيكولاته وتوفير في المادة الخام .

والشيكولاتة البيضاء عبارة عن وجبة زيت كاملة من زيت النخيل المهدرج الذي يسبب السرطانات ، وهذه الشيكولاتة يتم استخدمها في الوافل وهي احدي انواع البسكويت التي يعشقها الاطفال .

اما عن الشيكولاتة السوداء يتم غشها بزبدة الكاكاو وهو مخلط ومصنع كيميائيا وتكون لامعة وسائلة عن الشيكولاتة المصنوعة من الكاكاو الخام .

ونصح مروان عدم لجوء الي الانواع الرخيصة من الشيكولاتة سواء البيضاء او السوداء لانها تكون مغوشوشة وتسبب الامراض الخطية لأطفالك.
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كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

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