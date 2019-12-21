كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

تعتبر الشوكولاته البيضاء هي الأفضل للكثير ، وبالرغم من انتشارها بشكل كبير إلا أن هناك بعض الغش في صنعها وقدم الدكتور مروان سالم أخصائي الصيدلة الاكلينيكية والتغذية العلاجية بعض المعلومات عن الشيكولاته البيضاء .



ويقول مروان ان الشيكولاتة البيضاء يجب ان تكون اوف وايت واذا كان لونها ابيض تكون مغشوشة بالزيوت ، وأكد ان الشيكولاته البيضاء يستخدمها التجار معدومو الضمير لزيادة الكمية دون مواد خام من الشيكولاته وتوفير في المادة الخام .



والشيكولاتة البيضاء عبارة عن وجبة زيت كاملة من زيت النخيل المهدرج الذي يسبب السرطانات ، وهذه الشيكولاتة يتم استخدمها في الوافل وهي احدي انواع البسكويت التي يعشقها الاطفال .



اما عن الشيكولاتة السوداء يتم غشها بزبدة الكاكاو وهو مخلط ومصنع كيميائيا وتكون لامعة وسائلة عن الشيكولاتة المصنوعة من الكاكاو الخام .



ونصح مروان عدم لجوء الي الانواع الرخيصة من الشيكولاتة سواء البيضاء او السوداء لانها تكون مغوشوشة وتسبب الامراض الخطية لأطفالك.