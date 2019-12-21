كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

تعتبر الشوكولاته البيضاء هي الأفضل للكثير ، وبالرغم من انتشارها بشكل كبير إلا أن هناك بعض الغش في صنعها وقدم الدكتور مروان سالم أخصائي الصيدلة الاكلينيكية والتغذية العلاجية بعض المعلومات عن الشيكولاته البيضاء .
ويقول مروان ان الشيكولاتة البيضاء يجب ان تكون اوف وايت واذا كان لونها ابيض تكون مغشوشة بالزيوت ، وأكد ان الشيكولاته البيضاء يستخدمها التجار معدومو الضمير لزيادة الكمية دون مواد خام من الشيكولاته وتوفير في المادة الخام .
والشيكولاتة البيضاء عبارة عن وجبة زيت كاملة من زيت النخيل المهدرج الذي يسبب السرطانات ، وهذه الشيكولاتة يتم استخدمها في الوافل وهي احدي انواع البسكويت التي يعشقها الاطفال .
اما عن الشيكولاتة السوداء يتم غشها بزبدة الكاكاو وهو مخلط ومصنع كيميائيا وتكون لامعة وسائلة عن الشيكولاتة المصنوعة من الكاكاو الخام .
ونصح مروان عدم لجوء الي الانواع الرخيصة من الشيكولاتة سواء البيضاء او السوداء لانها تكون مغوشوشة وتسبب الامراض الخطية لأطفالك.
ويقول مروان ان الشيكولاتة البيضاء يجب ان تكون اوف وايت واذا كان لونها ابيض تكون مغشوشة بالزيوت ، وأكد ان الشيكولاته البيضاء يستخدمها التجار معدومو الضمير لزيادة الكمية دون مواد خام من الشيكولاته وتوفير في المادة الخام .
والشيكولاتة البيضاء عبارة عن وجبة زيت كاملة من زيت النخيل المهدرج الذي يسبب السرطانات ، وهذه الشيكولاتة يتم استخدمها في الوافل وهي احدي انواع البسكويت التي يعشقها الاطفال .
اما عن الشيكولاتة السوداء يتم غشها بزبدة الكاكاو وهو مخلط ومصنع كيميائيا وتكون لامعة وسائلة عن الشيكولاتة المصنوعة من الكاكاو الخام .
ونصح مروان عدم لجوء الي الانواع الرخيصة من الشيكولاتة سواء البيضاء او السوداء لانها تكون مغوشوشة وتسبب الامراض الخطية لأطفالك.