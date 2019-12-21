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رياضة

روشتة من جماهير الزمالك لعودة مدرسة الفن للانتصارات.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:21 م
صدى البلد
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شروق حمدي- عدسة : ابانوب نبيل
واصل الزمالك نتائجه السلبية بتعادله أمس أمام منافسه سموحة بدون أهداف بالمباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز. 

عدسة "صدى البلد" رصدت آراء الجماهير حول أسباب تراجع نتائج نادى الزمالك فى الآونة الأخيرة ..

قال عبدالله مصطفى أحد الجماهير إن سبب تراجع نتائج الزمالك فى الآونة الأخيرة يرجع إلى انخفاض مستوى لاعبى نادى الزمالك وعدم وجود روح الجماعة داخل الملعب فكل منهم يلعب منفردا.

وأوضح هانى جمال احد الجماهير ان لاعبى نادى الزمالك اصبحوا يسعون الى المكسب المادى ولا يملكون روح الانتماء والجهاز الفنى هو المسؤول عن كل ما يحدث داخل النادى فى الوقت الحالى.

وأضاف محمود رضا، أحد الجماهير، أن السبب الرئيسى فى تراجع مستوى الزمالك هو انخفاض مستوى عواد فهو أحد الأسباب الرئيسية فحارس المرمى يحمل على عاتقه مسؤولية الفريق بأكمله بشكل كبير. 

وأشار هيثم سامى، أحد الجماهير إلى أن الحل الأمثل لمشاكل نادى الزمالك فى الوقت الحالى إعطاء فرصة لناشئي نادى الزمالك ان يصعدوا للفريق الأول فهم اكثر انتماء ومسؤولية من لاعبى الفريق الاول الذين لا يعرفون معنى الانتماء.
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