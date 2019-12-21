تبنت قضايا الإخوان الإرهابية | رواد التواصل الاجتماعى للمحامية عايدة عصمت: كفاية تآمر على مصر





واتهم رواد التواصل الاجتماعى عايدة عصمت انها تغازل جماعة الإخوان الارهابية بالدفاع عن عائشة الشاطر ابنة خيرت الشاطر المسجونة بعد فشلها في الحصول على تمويلات من الخارج.



وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعى إن المحامية عايدة عصمت ادعت تدهور حالة عائشة الشاطر وتخون بلدها من أجل حفنة من الدولارات و تمد يدها للإخوان للدفاع عنهم مقابل الحصول على تمويلات وتنفيذ مخططات خارجية لإسقاط الدولة، من خلال دعم الجماعة الإرهابية ونشر الأكاذيب والترويج لها مدعية سوء معاملة ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر بمحبسها وتطالب بنقلها لمستشفى خارجي.



وتابع رواد التواصل الاجتماعى هجومهم على المحامية عايدة عصمت : ازاى تستحلى أموال التآمر الخارجي لهدم مصر وتجويع شعبها وتنفيذ أجندات هدفها الفوضى وزعزعة استقرار الدولة و نشر أكاذيب وافتراءات.



شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما على المحامية عايدة عصمت سيف الدولة بعد قيامها بتبنى قضايا جماعة الإخوان الإرهابية والدفاع عنهم فى المحاكم.