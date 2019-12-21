حقيقة ظهور الحوت الأزرق في مياه مطروح ...فيديو

قال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، إن حقيقة ظهور الحوت الأزرق في مياه مطروح ماهي الا سماع اصوات كما تبين لنا وهي ظاهرة طبيعية على مستوى أنحاء العالم .
وأضاف " سالم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج" حضرة المواطن" المذاع علي قناه" الحدث اليوم" أن هذه الظاهر حدث في أمريكا الشمالية والجنوبية وسواحل أفريقيا وأوروبا وهذه الظاهرة لم يصل أحد الى الان لأسباب حدوثها كما أن أصوات الحوت الازرق وترددها معروف وهذه الاصوات بعيدة كل البعد على ان تكون ناتجة من الحيتان .
وأوضح " سالم" أن الحوت الأزرق متواجد في كل محيطات العالم وهناك احتمالات انه متواجد في البحر المتوسط سواء بشكل أو باَخر .
وتابع" سالم " أن ظهور الحوت الأزرق ظاهرة صحية لا تمثل اى خطوره ولا اى تهديد إنساني ، كما ان الحيتان يصدر منها نوعين من الأصوات الاول هو الصوت الاساسي الذي يستعمل في التواصل مع بعضها البعض في المحيطات وهذا الصوت يصل من أقصى شمال الكرة الأرضية الى اقصى الجنوب بسبب حدة الصوت .
واستكمل" سالم" أن المواطنين الذين يسكنون الساحل الشمالي عند سؤالهم عن الأصوات اجابوا انهم لم يسمعوا شيئا ، وربما تكون هذه الاصوات الموجودة في مقاطع الفيديو المنتشرة ليست من مصر .
وأضاف " سالم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج" حضرة المواطن" المذاع علي قناه" الحدث اليوم" أن هذه الظاهر حدث في أمريكا الشمالية والجنوبية وسواحل أفريقيا وأوروبا وهذه الظاهرة لم يصل أحد الى الان لأسباب حدوثها كما أن أصوات الحوت الازرق وترددها معروف وهذه الاصوات بعيدة كل البعد على ان تكون ناتجة من الحيتان .
وأوضح " سالم" أن الحوت الأزرق متواجد في كل محيطات العالم وهناك احتمالات انه متواجد في البحر المتوسط سواء بشكل أو باَخر .
وتابع" سالم " أن ظهور الحوت الأزرق ظاهرة صحية لا تمثل اى خطوره ولا اى تهديد إنساني ، كما ان الحيتان يصدر منها نوعين من الأصوات الاول هو الصوت الاساسي الذي يستعمل في التواصل مع بعضها البعض في المحيطات وهذا الصوت يصل من أقصى شمال الكرة الأرضية الى اقصى الجنوب بسبب حدة الصوت .
واستكمل" سالم" أن المواطنين الذين يسكنون الساحل الشمالي عند سؤالهم عن الأصوات اجابوا انهم لم يسمعوا شيئا ، وربما تكون هذه الاصوات الموجودة في مقاطع الفيديو المنتشرة ليست من مصر .