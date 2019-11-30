فيديوجراف| اكتشاف سر جديد عن قلب الحوت الأزرق

الحوت الأزرق من أضخم الكائنات على وجه الأرض، ويعتبر من المعجزات البحرية نظرا لحجمه الضخم والقدرات التي يتميز بها جسده.
العلماء اكتشفوا للمرة الأولى سرا عن نبضات قلب الحيتان الزرقاء ، بعد أن أجروا مراقبة لها استمرت لمدة 9 ساعات، تحرك فيها الحوت تحت سطح البحر وقفز أحيانا فوق المياه.
من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على ما اكتشفه العلماء حول نبضات قلب الحوت الأزرق
العلماء اكتشفوا للمرة الأولى سرا عن نبضات قلب الحيتان الزرقاء ، بعد أن أجروا مراقبة لها استمرت لمدة 9 ساعات، تحرك فيها الحوت تحت سطح البحر وقفز أحيانا فوق المياه.
من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على ما اكتشفه العلماء حول نبضات قلب الحوت الأزرق