بعد 1098 يومًا.. شعار بطل كأس العالم للأندية ينتقل من قميص ريال مدريد إلى ليفربول

توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي بالفوز عليه بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي، من مونديال الأندية الذي أقيمت على أراضي قطر.



وسيحمل فريق ليفربول على قمصانه شعار بطل كأس العالم للأندية بعد أن إحتفظ به فريق ريال مدريد 1098 يومًا منذ أول بطولة تم حصدها في 2016.



جاء الهدف في الشوط الأول الإضافي من هجمة مرتدة قادها السنغالي ساديو ماني وعندما دخل إلى منطقة الجزاء مررها إلى فيرمينو القادم من الخلف ليسجلها البرازيلي بطريقة رائعة في الشباك.



وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يتمكن من الحصول على لقب هذه البطولة.



وأصبح صلاح ثاني لاعب عربي يحقق مونديال الأندية بعد المغربي أشرف حكيمي، الذي حصل على لقب البطولة رفقة ريال مدريد في عام 2017.



