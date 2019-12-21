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منوعات

مفاجأة عن أسوأ خطوط الطيران في العالم.. والأفضل تابعة لدولة عربية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:53 م
أسوأ الخطوط الجوية
أسوأ الخطوط الجوية في العالم
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رشا عبد الوهاب
في أحدث استطلاع لرأي العملاء عن أسوأ وأفضل الخطوط الجوية في العالم، كشف المسافرون عن أن الخطوط الأمريكية والبريطانية من بين الأسوأ في رحلات الطيران الطويلة، بينما تصدرت الخطوط الجوية الإماراتية من بين الأفضل.

واشار استطلاع سنوي أجرته مؤسسة "ويتش؟.. ترافل" Which? Travel إلى أن أكثر من 6500 مسافر أجابوا بأن أمريكان أيرلاينز هي الأسوأ في الرحلات الطويلة، حسبما أكد 48% منهم.

وأشار المتحدث باسم أمريكا أيرلاينز إلى أن الشركة تأخذ ردود فعل العملاء بمنتهى الجدية، لذلك فهي محبطة من رؤية نتائج الاستطلاع.

لكنه أضاف: "مع ذلك، نؤمن أن هناك دائما مساحة للتطوير سوف تستمر من أجل تقديم أفضل خدمة للعملاء مدى الحياة".

وحصلت الخطوط الجوية البريطانية على نسبة 55٪ من حيث درجة السوء لكل من رحلات المسافات القصيرة والرحلات الطويلة.

لكن شركة الطيران شككت في دقة تقرير المنظمة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها.

وقالت الشركة إن "بياناتنا تظهر ارتفاع رضا العملاء، وسنواصل العمل من أجل زيادة هذه النسبة، حيث أننا نستثمر حوالي 8.4 مليار دولار من أجل العملاء في شراء طائرات جديدة وطعام جديد وتكنولوجيا جديدة".

وعلى الرغم من التصنيف السييء للخطوط الجوية الأمريكية والبريطانية، فإن طيران الخطوط الجوية السنغافورية حقق أفضل أداء، بينما سجل طيران الإمارات وفيرجين أتلانتيك أيضا نتائج جيدة.
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