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فن

أحمد إبراهيم يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لزوجته أنغام

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:05 م
أحمد إبراهيم وأنغام
أحمد إبراهيم وأنغام
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أحمد إبراهيم
كتب الملحن أحمد إبراهيم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك كشف فيه عن اخر تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة انغام.

وقال إبراهيم : "عاوز اطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام هي بخير الحمد لله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها".

وأضاف أحمد إبراهيم قائلا : "الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطه لتخفيف الألم، وإن شاء الله في أقرب هتعمل عملية لتفتيت الحصوات ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها.. ربنا يشفي كل مريض شكرا".

على جانب آخر، تعمل أنغام على اختيار أغاني ألبومها الجديد، حيث تواجدت مؤخرًا في الاستديو بصحبة الفنان رامي جمال وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لتسجيل أغنية جديدة ضمن أغاني الألبوم المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن احدث البومات أنغام، "حالة خاصة جدًا"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا فور طرحه في الأسواق.
أحمد إبراهيم يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لزوجته أنغام
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