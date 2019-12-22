علم مصر يرفرف في قطر احتفالا بـ محمد صلاح .. شاهد

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي.



وتلقى محمد صلاح علم مصر من الجماهير المصرية المتواجدة في الملعب ، ليرفعه احتفالا وفخرا به ، بعد تتويج فريقه بالبطولة ، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة.



محمد صلاح هو أول لاعب مصري يتمكن من الحصول على لقب هذه البطولة ، وثاني لاعب عربي يحقق مونديال الأندية بعد المغربي أشرف حكيمي، الذي حصل على لقب البطولة رفقة ريال مدريد في عام 2017.



وفي أول تعليق لمحمد صلاح عقب التتويج ، قال متفائل بالعودة إلى قطر في كأس العالم 2022 مع منتخب مصر.



