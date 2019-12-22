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أخبار البلد

مصادر حكومية تكشف ترشيح المستشارين عمر مروان وعادل السعيد لـ وزارة العدل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:33 ص
وزارة العدل
وزارة العدل
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محمود مطاوع
كشفت مصادر حكومية عن ترشيح المستشارين عمر مروان وعادل السعيد لتولي حقيبة وزارة العدل بدلا من المستشار محمد حسام عبدالرحيم، في التعديل الوزاري المرتقب.

وقالت المصادر إنه سيتم عرض اسماء المرشحين للحقائب الوزارية في التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على البرلمان اليوم الأحد.

وتوقعت المصادر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غد الاثنين.

وأضافت المصادر أنه سيتم دمج بعض الوزارات كما سيتم تعيين عدد من الشباب كنواب لعدد من الوزراء.

وأشارت المصادر إلى ترشيح السيد قصير لوزارة الزراعة، بدلا من عز الدين أبو ستيت ونيفين جامع وزيرة للصناعة، بدلا من المهندس عمرو نصار، وعلاء الدين فؤاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وزيرا للشؤون البرلمان بدلا من عمر مروان.
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