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أخبار البلد

ملامح التعديل الوزاري .. صيام للتنمية المحلية وقباج للتضامن وجامع للصناعة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:45 ص
تعديل وزاري مرتقب
تعديل وزاري مرتقب
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محمود مطاوع
أكدت مصادر حكومية أنه سيتم عرض أسماء المرشحين للحقائب الوزارية في التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على البرلمان اليوم الأحد.

وتوقعت المصادر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غد الاثنين.

وأضافت المصادر أنه سيتم دمج بعض الوزراء كما سيتم تعيين عدد من الشباب كنواب لعدد من الوزراء.

وأشارت المصادر إلى ترشيح نيفين القباج نائب وزير التضامن مرشحة لوزارة التضامن الاجتماعى، واللواء عماد صيام، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن لوزارة التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزيرا للسياحة والآثار بعد دمجها والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مرشحة لوزارة للاستثمار.

وكشفت المصادر عن ترشح المستشارين عمر مروان و عادل السعيد، لتولي وزارة العدل، والسيد قصير لوزارة الزراعة، بدلا من عز الدين ابو ستيت ونيفين جامع وزيرة للصناعة، بدلا من المهندس عمرو نصار، وعلاء الدين فؤاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وزيرا للشؤون البرلمان بدل عمر مروان.
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