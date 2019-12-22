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رياضة

كلوب يرد على منتقدي محمد صلاح بقوة .. اعرف التفاصيل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
محمد صلاح مع يورجن
محمد صلاح مع يورجن كلوب
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ريهام بكير
علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على فوز محمد صلاح لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية ، قائلا : صلاح لم يأت للفوز بجائزة فردية ، بل للتتويج مع الريدز بالبطولة.

جاء رد كلوب ، في رسالة غير مباشرة ، لكل منتقدي صلاح في الفترة السابقة سواء من نجوم ليفربول السابقين ، او بعض المحللين الأوروبين ، الذين صرحوا اكثر من مرة ان اللاعب ، اصبح شبح في الملاعب الاوروبية ، ولم يظهر بمستواه في الموسمين السابقين ، وانه لا يفكر غير في الالقاب الفردية.

وهو ما صرح به بيتر كرواتش المهاجم الإنجليزي الدولي السابق ، وجون ألدريدج ، أسطورة نادي ليفربول السابق ،واصفين اللاعب المصري بالاناني ولا يركز غير في الجوائز الفردية.

وكان رد صلاح عقب تتويجه بمونديال الأندية مع الريدز ، وفوزه بجائزة افضل لاعب في البطولة ، انه غير مقتنع بالجوائز الفردية ، لكن لابد من اختيار لاعب للفوز بها.

واستكمالا لتصريحات كلوب عن الفرعون المصري ، قال : صلاح فاز بالجائزة لأنه ظهر بشكل رائع خلال المباراتين، بالرغم عدم مشاركته بنفس مدة اللاعبين الاخرين في الفترة الاخيرة مع الفريق.

وعن الفوز في الدقائق الاخير قال : كل الانتصارات التي حققناها في السابق كانت هامة كما هو الأمر الآن، عندما يكون لديك إيمان، سواء كنت تلعب 90 أو 120 دقيقة يجب أن تؤمن بالفرصة.
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