بعد اتفاق أردوغان والسراج .. أول تحرك من اليونان ضد تركيا في ليبيا

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى أفاد بأن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، سيصل اليوم الأحد، إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي للقاء مسؤولون ليبيون.



وقال المصدر الدبلوماسي إن "وزير الخارجية اليوناني سيصل إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي صباح اليوم الأحد وذلك خلال زيارة رسمية له برفقته وفد رفيع المستوى



وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية اليوناني سوف يجري مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الليبية المؤقتة.



وكان البرلمان التركي قد صادق يوم السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة الوفاق.

