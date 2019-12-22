بعلم مصر .. حوار بين محمد صلاح وأبو تريكة عبر bein sport في قطر|شاهد

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي.



وفي أول تعليق له عقب المباراة خلال تصريحات عبر بي ان سبورت ، قال صلاح ، سأعود إلى هذا الملعب في قطر للمشاركة بكأس العالم 2022 مع منتخب مصر، خاصة اننا في مرحلة بناء جيل جديد ومتفائل به.



وخلال اللقاء ، تدخل محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ، من الاستوديو التحليلي موجها لصلاح التهئنة ، مشيدا باحتفاله وهو حاملا علم مصر ، قائلا : احلى احتفال بعلم مصر ، بالتأكيد شوفته في المدرجات ، لكن عليك يصبح الاحتفال احلى ، فرد عليه صلاح : شياكة.



وردا على سؤال تريكة عن شعوره بفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة قال :سعيد بالجائزة ، كل النجوم التى توجت بجائزة الأفضل فى البطولة من قبل كانوا لاعبين كبارا، لكن سعادتى باللقب أكبر ، بالرغم من عدم اقتناعي بالجوائز الفردية لاننا نلعب لعبة جماعية، لكن لابد أن يكون هناك فائز بتلك الجوائز، وأنا أوجه الشكر لكل زملائى واهديهم تلك الجائزة.



وعن المنافسة في الدوري الإنجليزي قال: "ليستر سيتي ومانشستر سيتي منافسان قويان هذا الموسم لكن الأخير الأقوى بالتأكيد لأنهم نجحوا في الفوز باللقب في آخر موسمين وأتمنى نحافظ على هدوئنا وتركيزنا لنهاية الموسم.



وعن أهمية الفوز بالدوري الإنجليزي ، أو دوري الأبطال هذا الموسم ، قال ، الاثنين "انا طماع" فرد ابوتريكة قائلا : ليس طمع بل طموح.