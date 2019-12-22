أول تعليق من آبي أحمد على حرق المساجد في إثيوبيا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تعليقا على أحداث إضرام النار في المساجد التي شهدتها ولاية أمهرة، من الأعمال الج.



وقال آبي أحمد عبر تويتر:"إن محاولات المتطرفين لتشويه تاريخنا الغني بالتسامح الديني والتعايش لا مكان لها في إثيوبيا الجديدة التي تركيز على الازدهار".



وأضاف: "أدين مثل هذه الأعمال الجبانة، وأدعو جميع الإثيوبيين المحبين للسلام للاستفادة من معرفتنا العميقة بالتعايش".



كانت السلطات الإثيوبية أعلنت، السبت، اعتقال 5 أشخاص يشتبه في أنهم أضرموا النار في 4 مساجد بولاية أمهرة.



وقال المتحدث باسم الولاية جيتنت ييرسو في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي، إنه "جرى اعتقال 5 أشخاص يشتبه في أنهم قادوا ونظموا الهجمات"، موضحا في الوقت ذاته أن كنيسة في بلدة "موتا" الكائنة على بعد 377 كيلومترا شمالي العاصمة أديس أبابا جرى استهدافها أيضا بإضرام النيران فيها، ولم يتضح بعد المسؤول عن هذا الهجوم.



من جانبه، قال رئيس مجلس أمهرة إن هجوم "موتا" جاء مفاجئا، وإن عددا من الشركات التي يملكها مسلمون تعرضت أيضا لإضرام النيران والنهب، فيما ندد رئيس الوزراء الإثيوبي بالعنف، قائلا "إنه لن يسمح للمتطرفين بتلويث تاريخ التسامح الديني في إثيوبيا"، مطالبا المواطنين برفض الأفكار التي تنطوي على كراهية.

