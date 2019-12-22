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حوادث

وسط تشديدات أمنية .. جنايات الأحداث تنطق بحكمها على المتهمين بقتل محمود البنا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:12 ص
الشهيد محمود البنا
الشهيد محمود البنا
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أحمد مهدي - مروة فاضل - محمد أمين
تشهد محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة وانتشارا أمنيا في شوارع المحكمة لتأمين محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا.

ومن المقرر يتم النطق بالحكم على المتهمين في جلسة اليوم، حيث تم الدفع بتشكيلات أمنية وقوات من الأمن المركزى وسيارات الإطفاء والحماية المدنية مع غلق الشوارع المؤدية للمحكمة لزيادة التأمين.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
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