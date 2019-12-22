للقصاص من راجح.. أهالي المنوفية ينتظرون الحكم في قضية مقتل البنا حول المحكمة

يشهد محيط محكمة جنايات شبين الكوم اليوم تجمع عدد من أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية لسماع الحكم النهائي في قضية مقتل الطالب محمود البنا شهيد الشهامة بالمحافظة على يد المدعو محمد راجح وثلاثة من رفاقه بعد اعتراضه لهم ومنعهم من التعدي علي فتاة بالشارع.



وينتاب المتواجدون في إطار المحكمة حالة من التوتر والقلق أثناء انتظارهم للحكم الذي سوف يشفي غليل جميع من شغلتهم هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام.



ويتساءل الأهالي حول المحكمة هل سيكون الحكم شافيا ورادعا لهؤلاء القتلة، وليرتاح الشهيد في قبره أم سيكون حكما عاديا كما في الجنح العادية؟



الجميع حول المحكمة ينتظر الحكم بفارغ الصبر وتبقي الكلمة الفاصلة للقضاء بعد دقائق قليلة.



كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه