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تعليم

البحث العلمي تفتتح المؤتمر الختامي للنهوض بإنتاجية نخيل البلح

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
افتتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤتمر الختامي لإحدى مبادرات الأكاديمية في النهوض بإنتاجية نخيل البلح، وذلك اليوم، الأحد، الموافق 22 /12 /2019 في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وانعقد المؤتمر بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ويأتي هذا المؤتمر الختامي فى غمرة حراك استمر لمدة تزيد عن عامين على الصعيدين البحثي والتطبيقي تمت خلالها تنفيذ العديد من الانشطة، حيث تدعم وتمول أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا العديد من المبادرات.

وتهدف إلى الحفاظ على أصناف نخيل البلح وتعظيم انتاجية الأصناف المهمة تجاريًا ذات المردود الاقتصادى والتسويقي، وغيرها من المبادرات الهامة لخدمة صناعة إنتاج وتسويق نخيل البلح والتمور ومنتجاته.

وكانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،أعلنت فى اطار التعاون العلمى مع المنظمات الخارجية تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج RIS-ITEC Programma on Science diplomacy.

وينظم البرنامج كل من وزارة الخارجية الهندية وبرنامج نظم البحث والمعلومات للدول النامية الهندى.

ويتحمل المنظمون نفقات السفر والإقامة ومصروف جيب للمشاركين المقبولين، سيغطى البرنامج الموضوعات حول: العلوم، التكنولوجيا والابتكار، حوكمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التعاون بين الجنوب- الجنوب.
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