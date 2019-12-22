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حوادث

شرطة البيئة تضبط 40 طنا من أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر فى 3 مصانع بالإسكندرية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:08 م
اسمدة ومبيدات زراعية
اسمدة ومبيدات زراعية
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مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية ولجنة فنية من الجهات المختصة.

أسفرت عن ضبط (3) مصانع "بدون ترخيص" لبيع وتداول الأسمدة والمبيدات الزراعية المصنعة من مواد مجهولة المصدر بإجمالى مضبوطات بلغت حوالى (40) طنا من الأسمدة والمبيدات الزراعية والمواد الخام، وكذا (16000) قرص أسمدة ومخصبات (مجهولة المصدر – بدون بيانات - غير مسجلة بالجهات المخصصة – منتهية الصلاحية).

وفى سياقٍ متصل قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ولجنة من مديرية الطب البيطرى للمرور والتفتيش على محلات الجزارة .. أسفرت عن ضبط عدد (14) محل "لحوم" لقيامها بالذبح خارج المجازر بدائرة مركز شرطة بنها بإجمالى مضبوطات كمية وزنت (275) كيلو جرام "لحوم".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة لاسيما الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.
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