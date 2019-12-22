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حوادث

للتصالح.. تأجيل معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات لصالح أحمد سعد لـ4 يناير

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:16 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قرّرت محكمة جنح الدقي، الأحد، تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، لجلسة 4 يناير المقبل، للإعلان بالدعوى، وسداد رسوم التصالح.

كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهي القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.

وعلقت النجمة سمية الخشاب- في وقت سابق- على الحكم الصادر ضدها، قائلة: "إذا صدر العيب من أهل العيب لا يصبح عيبًا.. إنه لا يحترم الناس واتفاقاته وكلام الناس الكبيرة".
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