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اقتصاد

البورصة تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:26 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بارتفاع مؤشراتها الرئيسية مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط انخفاض فى أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 562 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 702.369 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 77 مليون ورقة مالية بقيمة 383.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.8 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.96% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.44%، والعرب على 4.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.87%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 32 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 370 ألف جنيه، 9.9 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 53.1 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16313 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1395 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 55 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.
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