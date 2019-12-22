قادما من ليبيا | وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء نظيره المصري

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، في زيارة يلتقي خلالها مع سامح شكري وزير الخارجية.



ومن المقرر أن يجري وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس الذي وصل من ليبيا مباحثات مع سامح شكري وزير الخارجية بالصالة الحكومية بمطار القاهرة.



واستقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، في بنغازي، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس. الذي وصل لمطار بنينا ببنغازي، صباح اليوم الأحد، في زيارة عمل رسمية، وكان في استقباله على أرض المطار، الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة.



وقال الوزير اليوناني خلال اللقاء ( نقف مع شركائنا الأوروبيين ضد الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق خطر على ليبيا والمنطقة ).