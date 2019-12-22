الدورى الإسبانى.. ريال سوسيداد يفوز 4-3 على أوساسونا..فيديو

فاز ريال سوسيداد على مضيفه أوساسونا 4/3، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة 18 من الليجا، التي شهدت أيضا فوز ليجانيس على ضيفه إسبانيول 2/0.



سجل أهداف سوسيداد ميكيل أويارزابال وكريستيان بورتوجيس ومارتن أوديجارد وأليكسندر إيساك في الدقائق 15 و18 و28 و79 على الترتيب.



فيما سجل أهداف أوساسونا أريدان هيرنانديز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ولويس إيزيكيل أفيلا (هدفان) في الدقيقتين 48 و84.



وشهدت المباراة طرد فاكوندو رونكاليا لاعب أوساسونا في الدقيقة 70.



ورفع سوسيداد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد أوساسونا عند 23 نقطة في المركز 11.

