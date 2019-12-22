ياسر الكناني: حققنا فوزا مستحقًا على ديروط ونسعى لصدارة المجموعة

قال المدير الفني لفريق الألومنيوم، عقب الفوز على نظيره ديروط، بهدفين لهدف، إن الفريق حقق فوزًا مهمًا وقدم أداءً جيدًا واستطاع لاعبي الفريق تحقيق المطلوب وحصد الثلاث نقاط والوصول للمركز الثالث برصيد 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب الصدارة.



وأضاف الكناني في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "الأداء كان جيدًا من اللاعبين، فطموح الألومنيوم ودوافعه كانت أكبر كونه اقترب من صاحب المركز الأول بفارق ثلاث نقاط ولديه أمل في المنافسة علي الصعود للممتاز، فكان من الطبيعي أن يكون الأداء قوى منذ الدقائق الأولي، واستطاعوا تسجيل الهدف الاول واضافة الثانى وكانوا قربين من تسجيل الثالث من ضربة جزاء ولكن لم يحالفهم الحظ، قبل ان يضيف فريق ديروط تسجيل هدف تقليل الفارق".



وتابع: "المنافسة اشتعلت بين فرق المجموعة وأن الفارق بين المركز الثالث والمتصدر ثلاث نقاط ولذلك فستشهد الجولة القادمة ندية وشراسة من جميع الفرق".



وأتم حديثه بأنه أغلق صفحة ديروط ولابد من التركيز بالجولة الأخيرة من الدور الأول أمام فريق سوهاج المحترم، اللقاء الذي سيقام علي استاد الألومنيوم الرياضي.