التلميذ يتفوق على الأستاذ.. تشيلسي يهزم توتنهام بهدفي ويليان في الدوري الإنجليزي.. فيديو

حقق فريق تشيلسي فوزا مستحقا علي توتنهام بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ18 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.



افتتح تشيلسي التهديف فى الدقيقة 12 عن طريق ويليان بورخيس دا سيلفا بعد توغل أكثر من رائع داخل منطقة الجزاء وسدد صاروخية داخل الشباك .



وأضاف تشيلسي الهدف الثاني فى الدقيقة 46 عن طريق ويليان أيضا من ركلة جزاء .



أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه هيونغ مين سون لاعب توتنهام بعد تدخل متعمد من سون على أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي دون اشتراك فى الكرة خلال المباراة لتكمل كتيبة مورينيو اللقاء بـ10 لاعبين فى الدقيقة 62 .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي الي النقطة 32 فى المركز الرابع ، بينما تجمد فريق توتنهام فى المركز السابع برصيد 26 نقطة .



ونجح تشيلسي فى استعادة نغمة انتصاراته، وتأمين المركز الرابع، بعدما خسر آخر مباراتين أمام إيفرتون و بورنموث على الترتيب.