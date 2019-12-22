بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن المهلة الممنوحة لمليشيات مصراتة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قررت تمديد المهلة الممنوحة لمليشيات مصراتة لمدة 3 أيام.
وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي له مساء اليوم: "تمديد المهلة الممنوحة لمليشيات مصراتة لمدة ثلاثة أيام تنتهي منتصف ليل الأربعاء".
وأضاف: "ملتزمون بعدم التعرض للعناصر والمليشيات المغادرة لطرابلس وسرت باتجاه مصراتة لحين انتهاء المهلة".
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وتابع المسماري: "نحذر شركات النقل الجوي التي تحمل المعدات العسكرية باستخدام طائرات مدنية معتقدة أنها تحت حماية القوانين الدولية، ولن نتردد في إسقاط الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة لمطارات ليبيا".
وأكد المسماري أن القيادة العامة تأكدت من قيام طائرة مدنية تحمل معدات عسكرية بتسيير رحلة من إسطنبول إلى مطار مصراتة.