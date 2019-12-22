AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن المهلة الممنوحة لمليشيات مصراتة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:28 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قررت تمديد المهلة الممنوحة لمليشيات مصراتة لمدة 3 أيام.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي له مساء اليوم: "تمديد المهلة الممنوحة لمليشيات مصراتة لمدة ثلاثة أيام تنتهي منتصف ليل الأربعاء".

وأضاف: "ملتزمون بعدم التعرض للعناصر والمليشيات المغادرة لطرابلس وسرت باتجاه مصراتة لحين انتهاء المهلة".

اقرأ أيضًا: 



وتابع المسماري: "نحذر شركات النقل الجوي التي تحمل المعدات العسكرية باستخدام طائرات مدنية معتقدة أنها تحت حماية القوانين الدولية، ولن نتردد في إسقاط الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة لمطارات ليبيا".

وأكد المسماري أن القيادة العامة تأكدت من قيام طائرة مدنية تحمل معدات عسكرية بتسيير رحلة من إسطنبول إلى مطار مصراتة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الجيش الليبي حول تحركات تركية في البحر المتوسط

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في مصراتة

المتحدث باسم الجيش الليبي يوجه رسالة قوية لأردوغان

ليبيا ليست قطر.. الجيش الوطني يحذر من مذابح في مصراتة بسبب تركيا

الجيش الليبي: مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس

الجيش الليبي يمهل ميليشيات مصراتة 72 ساعة للانسحاب من طرابلس وسرت

ترشيحاتنا

وزير الطيران يوضح عمله في الفترة القادمة.. فيديو

بعد تصدرها التريند .. 5 إطلالات تكشف بساطة زوجة محمد حماقي

رشيقة دائما.. ياسمين صبري تستعرض فنون الباليه في صالة الجيم .. شاهد

حل اللغز مصري .. تحرك عاجل فى الكويت من عائلة الظفيري بعد وفاته.. ومجلس الأمة يتدخل

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

صوروه عاريا وعذبوه.. قرار جديد من النيابة في قضية قتل شاب في الدقهلية

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر في الميركاتو الشتوي

محمد صلاح أم الزمالك.. خالد الغندور يوجه رسالة خيانة غامضة

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

آخر تطورات اجتماعات سد النهضة .. استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول الملء والتشغيل حتى يناير المقبل

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

قبل ساعات من مواجهة الأهلى | رحيل لاعب الاتحاد السكندري إلى الدوري السعودي

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

#طارق حامد يشعل تويتر .. وجمهور الأهلي يوجه رسائل بعد ترشيحه أفضل لاعب في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور