بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن المهلة الممنوحة لمليشيات مصراتة

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وتابع المسماري: "نحذر شركات النقل الجوي التي تحمل المعدات العسكرية باستخدام طائرات مدنية معتقدة أنها تحت حماية القوانين الدولية، ولن نتردد في إسقاط الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة لمطارات ليبيا".وأكد المسماري أن القيادة العامة تأكدت من قيام طائرة مدنية تحمل معدات عسكرية بتسيير رحلة من إسطنبول إلى مطار مصراتة.