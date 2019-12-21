لحظة احتجاز الجيش الليبي سفينة تركية في البحر المتوسط .. فيديو

أفادت وسائل إعلام ليبية أن بحرية الجيش الليبي تسحب سفينة تركية إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش.
وأوضحت "سكاي نيوز" نقلا عن الجيش الليبي أن السفينة تحمل علم جرينادا ويقودها طاقم تركي.
وأكد الجيش أنه سيجري التحقق من حمولة السفينة التركية والتعامل معها.
من جانبها، نشرت "روسيا اليوم" مقطع فيديو لقوات الجيش الليبي وهي تقوم بقطر السفينة التركية إلى ميناء رأس الهلال.
ويظهر في المقطع أفرادا من بحرية الجيش الليبي وهي تحتجز طاقم السفينة وتقوم بالكشف عن هويتهم، قبل أن تسحب السفينة إلى ميناء رأس الهلال.
وذكرت مصادر ليبية أن السرية البحرية في سوسة قامت بسحب سفينة تركية الى ميناء رأس الهلال للتفتيش، حيث قامت بجر السفينة أثناء قيمها بدورية فى المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة فى الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب الاتفاقية غير المشروعة بين تركيا وحكومة الوفاق.
وأوضحت "سكاي نيوز" نقلا عن الجيش الليبي أن السفينة تحمل علم جرينادا ويقودها طاقم تركي.
وأكد الجيش أنه سيجري التحقق من حمولة السفينة التركية والتعامل معها.
من جانبها، نشرت "روسيا اليوم" مقطع فيديو لقوات الجيش الليبي وهي تقوم بقطر السفينة التركية إلى ميناء رأس الهلال.
ويظهر في المقطع أفرادا من بحرية الجيش الليبي وهي تحتجز طاقم السفينة وتقوم بالكشف عن هويتهم، قبل أن تسحب السفينة إلى ميناء رأس الهلال.
وذكرت مصادر ليبية أن السرية البحرية في سوسة قامت بسحب سفينة تركية الى ميناء رأس الهلال للتفتيش، حيث قامت بجر السفينة أثناء قيمها بدورية فى المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة فى الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب الاتفاقية غير المشروعة بين تركيا وحكومة الوفاق.
قوات "الجيش الوطني الليبي" تعلن قطر سفينة تركية إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #فيديو#RT_Arabic #viral #video #Viralvideos #explore #explorepage pic.twitter.com/3eaBcUzdb9— RT Arabic (@RTarabic) December 21, 2019