الجيش الليبي يضبط سفينة تركية ويسحبها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن بحرية الجيش الليبي تسحب سفينة تركية إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش.



وأوضحت "سكاي نيوز" نقلا عن الجيش الليبي أن السفينة تحمل علم جرينادا ويقودها طاقم تركي.



وأكد الجيش أنه سيجري التحقق من حمولة السفينة التركية والتعامل معها .



وذكرت مصادر ليبية أن السرية البحرية في سوسة قامت بسحب سفينة تركية الى ميناء رأس الهلال للتفتيش، حيث قامت بجر السفينة أثناء قيمها بدورية فى المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة وفى الحدود البحرية التى تم ترسيمها بموجب الاتفاقية غير المشروعة بين تركيا وحكومة الوفاق.