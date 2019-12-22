موقف القانون.. أول رد برلماني على إطلاق نائبة الشرقية النار في فرح ابنتها

قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن إطلاق النار في الأفراح والاحتفالات مخالف للقانون حتى وإن كان السلاح مرخصا، ومن يفعل ذلك يعرض للعقوبة والمساءلة القانونية، مستطردة: "فيه أساليب كتير للتعبير عن الفرحة غير إطلاق النار".



جاء ذلك تعليقا على واقعة إطلاق النار من قبل نائبة الشرقية نوسيلة إسماعيل، احتفالا بقراءة فاتحة ابنتها.



وأوضحت ناشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة وافقت على مشروع قانون يجرم هذه الظاهرة بعد انتشارها في المحافظات سواء في الصعيد أو الأرياف، نظرا لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين فقد يتعرض أحدهم للموت أو الإصابة جراء إطلاق النار، مشيرة إلى أن الهدف من السلاح هو الحماية والدفاع عن النفس وليس الاحتفال.



وأكدت عضو اللجنة التشريعية، أن العقوبة تطبق على النواب أيضا حال إطلاقهم النار في الأفراح والاحتفالات، فلن تعصمهم الحصانة من المساءلة القانونية.



هذا وأكدت نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لـ إطلاقها النار في الهواء كان بمناسبة زفاف ابنتها مؤكدة أن هذا السلاح مرخص ومعي ما يثبت ذلك.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه منذ أيام الإرهاب والثورة كان يتم إطلاق النيران بالمنطقة لشعور المواطنين بالأمان ولابعاد البلطجية عن المناطق التي كان بها سلاح.



وتابعت: هناك بعض الأشخاص بالدائرة أكدوا لي أنه تم رفع الحصانة عني ولا أعلم حتى الآن حقيقة هذه الأنباء.



ودخلت النائبة في مشادة مع الإعلامي سيد علي مقدم البرنامج بعد أن أكد لها أن ضرب النار وامتلاك سلاح بشكل عام هو خطأ لترد عليه النائبة أنه تم عمل مداخلة معها كنائبة في مجلس النواب وأغلقت الهاتف.