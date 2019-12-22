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سيارات

أسباب انتشار الروائح الكريهة داخل السيارة في الشتاء وطريقة علاجها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:19 م
خالد محيي الدين
يعاني الكثير من قائدي السيارات من صدور روائح كريهة داخل السيارة، وانتشارها خلال فصل الشتاء بشكل خاص.

قد يختلط الأمر علي السائقين بسبب مصادر تلك الروائح الكريهة.

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في صدد ذلك ننشر لكم في التقرير التالي عدد من أسباب انتشار تلك الروائح وطرق علاجها داخل السيارة.

-تعد أبرز تلك الروائح هي ظهور رائحة العفن من فتحات التكييف، التي تكون بفعل الرطوبة داخل مكونات التكيف، وينبغي في تلك الحالة مراجعة الفني المتخصص لتنظيف المكيف وإعادة شحنه.

-يصاب الكثير من السائقين بالقلق عند شم ريحة الوقود عند تشغيل السيارة في الأجواء الباردة، والتي تعد نتيجة لعدم إتمام عملية الحرق داخل المحرك بشكل جيد بسبب الطقس.

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-اما عن رائحة الزيت المحترق، فغالبا بسبب تسريب زيتي علي أحد المناطق الساخنة داخل المحرك، ما يطلب سرعة إصلاح ذلك التسريب قبل التسبب في ضرر أكبر داخل السيارة بسبب نقص الزيت.

-قد تظهر بعض الروائح العفنة داخل السيارة في أجواء المطر، نتيجة لاتساخ دواسات السيارة بالأحذية المبللة من المطر، ما يتطلب تهوية السيارة بشكل جيد لتنشيف الأرضية والدواسات بشكل جيد.

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