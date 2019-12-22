استنونا | أحمد مجدى برفقة ياسمين صبرى من كواليس الفرصة الثانية

نشر الفنان الشاب أحمد مجدى صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام" من كواليس مسلسله الجديد "الفرصة الثانية" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان 2020.



وظهر أحمد مجدي في الصورة برفقة النجمة ياسمين صبري بطلة العمل وذلك أثناء التحضيرات لبدء العمل، وعلق قائلًا: "استنونا في مسلسل فرصة ثانية رمضان 2020".



يذكر أن مسلسل "الفرصة الثانية" من بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.



ويعد مسلسل "الفرصة الثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها برمضان الماضي 2019 من خلال مسلسل "حكايتى".



وشارك ياسمين صبرى فى بطولة مسلسل "حكايتى" كل من الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.