تحقيق عاجل في الزمالك مع عواد وأبو جبل

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن فتح تحقيق فيما شهدته الساعات الماضية بشأن " الستوري " المتبادل بين الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل حارس الزمالك لمعرفة حقيقته.





وتداول الثنائي صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة شهدت هجوما متبادلا بينهما والتي رد عليها محمد عواد عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" في الوقت الحالي قائلا إنها غير صحيحة وأكد علاقته الطيبة مع جميع زملائه من حراس الفريق.





ويعقد أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة اليوم مع الثنائي عواد وأبو جبل للتحقق من المسألة وسؤال الطرفين حول الواقعة واتخاذ قرار عاجل.





وبادر عواد بتوضيح موقفه عبر موقع "تويتر" قائلا: "‏أنا و ابو جبل و جنش و صبحي اكتر من اخوات وصفحاتى على فيس بوك وإنستجرام و التويتر كلها موثقة و أى صفحة بأسمى غير موثقة مليش اى علاقة بيها نهائي و ياريت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم وحسبى الله فى اى حد عايز يعملى مشاكل فى شغلى أو مع زملائي أو مع ناديا العظيم".



