مرتضى منصور: انفراجة في أزمة المستحقات.. وقطر وراء تسريب عقود اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم يتبقى لهم مستحقات بقيمة 12 مليون جنيه.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم" عبر برنامج "ملعب الشريف": "لاعبو الزمالك لهم مستحقات كمقدمات عقود بقيمة 7 ملايين جنيه و5 ملايين أخرى مرتبات لهذا الشهر".





وأردف مرتضى منصور: "حدثت انفراجة كبيرة وقبل يوم الخميس المقبل ستسدد جميع مستحقات لاعبي كرة القدم والسلة والطائرة واليد".



