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أخبار العالم

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين داعمين لمسلمي الويغور في هونج كونج

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:53 ص
مسلموا الويغور
مسلموا الويغور
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أ ش أ
اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومئات المحتجين في هونج كونج، أمس الأحد بعدما أنزل محتجون العلم الصيني احتجاجا على الممارسات الصينية بحق أقلية الويغور المسلمة. 

ووفقا لما نشرت صحيفة "ساوث شاينا مورننج بوست" عبر موقعها الإلكتروني، فقد اندلعت الاشتباكات بعد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بعدما أنزل محتجون في مسيرة لدعم الويغور العلم الصيني وألقوا به على الأرض حيث تدخل عدد من ضباط شرطة مكافحة الشغب وسط المحتجين للبحث عن العلم، وبدأت مشادات بين الطرفين حينما عثر أحد الضباط على العلم وتعرّض للدفع من جانب أحد المحتجين الغاضبين لدى خروجه لتبدأ أعمال كر وفر بين الجانبين استخدم فيها المتظاهرون زجاجات المياه البلاستيكية، بينما ردّت عناصر الشرطة بالهراوات ورذاذ الفلفل. 

وشهدت المواجهات تهديد أحد الضباط للمتظاهرين باستخدام سلاحه، بحسب الصحيفة، والتي قالت إنه لم يتم إطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين، لكن تقارير تحدّثت عن إصابة أحد المحتجين الأجانب برصاصة مطاطية. 

وقال خبراء بالأمم المتحدة ونشطاء إن السلطات الصينية تحتجز مليون شخص على الأقل من مسلمي الويغور ومسلمين آخرين في مراكز احتجاز بإقليم تشينجيانج.

وتقول الصين إن منشآت الاحتجاز هي مجرد مراكز تدريب للمساعدة في القضاء على التطرف وإكساب المحتجزين مهارات جديدة. 

وتحدّث بيان صادر عن جماعة مغمورة تعرّف نفسها بـ"قوة الطلبة" -وهي الجماعة التي نظمت الاحتجاج- عن "تعذيب" الحكومة الصينية للويغور. وأضاف البيان، الذي أُلقي خلال التظاهرة: "نحن أبناء هونج كونج لا يمكننا البقاء صامتين، يجب ألا نستسلم".
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