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أخبار العالم

شاهد| لحظة تصادم 63 سيارة في ولاية فرجينيا الأمريكية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:15 ص
لحظة تصادم 63 سيار
لحظة تصادم 63 سيار في ولاية فرجينيا الأمريكية
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دعاء أبوهشيمة
أصيب ما لا يقل عن 36 شخصا في حادث تصادم هائل شمل 63 مركبة على الأقل، امس الأحد، في ولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة.

وقالت شرطة الولاية إن الضباب الكثيف والجليد على طريق سريع رئيسي كان السبب وراء الحادث الهائل، موضحة أنه لم ترد أنباء حول وقوع وفيات لكن حالة العديد من المصابين خطيرة.

وتم نقل حوالي 35 شخصًا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج. وذكرت محطة "دبليو إيه بي سي" التلفزيونية المحلية، أن اثنين من المصابين حالتهم حرجة.

واصطدمت السيارات ببعضها البعض، مما أدى إلى تحطم مقدمات العديد من المركبات ومؤخراتها، واضطر عمال الإنقاذ إلى الصعود على أسطح السيارات للوصول إلى الأشخاص العالقين.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقًا في الحادث. وتم إغلاق الطريق السريع لأكثر من ست ساعات من وقت وقوع الحادث.

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وقالت الشرطة، إن الظروف الجوية كانت تنذر بسقوط الجليد وكانت الرؤية منخفضة في وقت التكدس، ووقع الحادث شرق ريتشموند عاصمة الولاية.

وتعد عطلة نهاية الأسبوع السابقة لعطلة عيد الميلاد واحدة من أكثر أوقات السفر ازدحامًا خلال العام في الولايات المتحدة.

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