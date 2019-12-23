شاهد| لحظة تصادم 63 سيارة في ولاية فرجينيا الأمريكية





وتم نقل حوالي 35 شخصًا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج. وذكرت محطة "دبليو إيه بي سي" التلفزيونية المحلية، أن اثنين من المصابين حالتهم حرجة.



واصطدمت السيارات ببعضها البعض، مما أدى إلى تحطم مقدمات العديد من المركبات ومؤخراتها، واضطر عمال الإنقاذ إلى الصعود على أسطح السيارات للوصول إلى الأشخاص العالقين.



وفتحت السلطات المحلية تحقيقًا في الحادث. وتم إغلاق الطريق السريع لأكثر من ست ساعات من وقت وقوع الحادث.





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وقالت الشرطة، إن الظروف الجوية كانت تنذر بسقوط الجليد وكانت الرؤية منخفضة في وقت التكدس، ووقع الحادث شرق ريتشموند عاصمة الولاية.



وتعد عطلة نهاية الأسبوع السابقة لعطلة عيد الميلاد واحدة من أكثر أوقات السفر ازدحامًا خلال العام في الولايات المتحدة.



وقالت الشرطة، إن الظروف الجوية كانت تنذر بسقوط الجليد وكانت الرؤية منخفضة في وقت التكدس، ووقع الحادث شرق ريتشموند عاصمة الولاية.وتعد عطلة نهاية الأسبوع السابقة لعطلة عيد الميلاد واحدة من أكثر أوقات السفر ازدحامًا خلال العام في الولايات المتحدة.