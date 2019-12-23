مساعد وزير الداخلية للمرور يتفقد حادث انقلاب سيارة بترول على السويس الصحراوي.. صور

انتقل اللواء علاء الدين متولى مساعد وزير الداخلية للمرور، لموقع حادث انقلاب سيارة مواد بترولية على طريق السويس الصحراوي.



ووصل مدير الادارة العامة للمرور، برفقة قيادات الطريق والادارة، حيث اشرف على عمليات سحب الكثافات ورفع حطام الحادث.



وتم تغطية المواد البترولية المتسربة على الطريق بالرمال بواسطة الاوناش.



وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، تلقت اخطارا يفيد بإنقلاب سيارة نقل محملة مواد بترولية علي طريق السويس الصحراوي في الاتجاه القادم من السويس الي القاهرة.

