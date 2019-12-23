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رياضة

خدعوك فقالوا ماني أفضل من صلاح.. حظوظ متساوية للثلاثي المتنافس في أفريقيا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:21 ص
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز
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إسماعيل محمود
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف"، أمس الأحد، القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين ، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء عام 2019.

وضمت القائمة المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني لاعبا نادي ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي.

وأشارت بعض التسريبات لتتويج ساديو ماني بالجائزة ، يليه رياض محرز ، بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثالث.

ويدعي البعض أن هذا العام هو عام ساديو ماني ، لكن الحقيقة أن أرقام صلاح وماني متساوية ، بل يتفوق محمد صلاح على ماني في بعض الإحصائيات.

هنا يرصد "صدى البلد" أرقام وإحصائيات اللاعبين طيلة الموسم الماضي:

محمد صلاح:

لعب محمد صلاح هذا العام 53 مباراة على صعيد النادي والمنتخب الوطني ، منهم 24 مباراة هذا الموسم ، و 24 مباراة الموسم الماضي ،و 5 مباريات مع المنتخب المصري، سجل فيهم 24 هدفًا ، ومرر 14 تمريرة حاسمة، أي أنه معدل مساهمته في إحراز الأهداف هذا العام هو 0.75 في المباراة .

محمد صلاح قاد فريقه ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير، حيث سجل هدفًا في المباراة النهائية ، كما توج كهدافًا للدوري الإنجليزي الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي ، بتسجيله 22 هدفًا، وأنهى عامه بالشكل الأمثل ، بعد قيادته ليفربول للفوز بكأس العالم للأندية قطر 2019، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

أما على صعيد المنتخب القومي، فشارك صلاح في 5 مباريات فقط مع الفراعنة هذا العام ، سجل فيهم هدفين وصنع هدفين ، وكان أقل أعوامه على صعيد المنتخبات، كما خرج مع الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من دور الـ 16 على يد منتخب جنوب إفريقيا.

ساديو ماني:

لعب ساديو ماني مع نادي ليفربول ومنتخب السنغال هذا العام 60 مباراة، سجل فيهم 30 هدفًا ، ومرر 15 تمريرة حاسمة، أي أكثر من محمد صلاح بـ 6 أهداف ، و بتمريرة حاسمة، لكن مع أفضلية 7 مباريات لللاعب السنغالي ، لتصل نسبة تسجيله أو صناعته للأهداف في المباراة الواحدة إلى 0.75 أيضًا وهي نفس النسبة التي يمتلكها محمد صلاح.

ساهم ساديو ماني في تتويج نادي ليفربول بدوري أبطال أوروبا، كما توج أيضًا بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي برصيد 22 هدفًا، بالتساوي مع محمد صلاح.

أما على صعيد المنتخبات، فكان حال ماني أفضل نسبيًا من صلاح، حيث تأهل مع السنغال لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، وسجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف مع أسود التيرانجا هذا العام ، لكنه لم يظهر بالشكل الجيد في كأس الأمم.

27 هدفا 11 حاسمة 4 حاسمة 3 أهداف 60 مباراة 30 هدفا 15 اسيست

رياض محرز

شارك رياض محرز في 52 مباراة على صعيد الأندية والمنتخبات هذا العام، لكن اللاعب الجزائري لاعب غير أساسي في تشكيل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ورغم ذلك سجل اللاعب 11 هدفًا مع الستيزينز هذا العام وصنع 6 أهداف، وتوج معهم بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس الإتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

أما مع المنتخب الجزائري، فشارك اللاعب هذا العام في 14 مباراة معهم، سجل فيهم 5 أهداف، وصنع 4 أخرى، وقادهم لتحقيق الإنجاز بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019، بعد الفوز على السنغال في النهائي، ويمكن أن نقول محرز كان النجم الأبرز في البطولة، بهدفه التاريخي في شباك منتخب نيجيريا في الدقيقة الأخيرة في دور نصف النهائي.

لذا فأن حظوظ الثلاثي متساوية تقريبًا، مع أفضلية لثنائي ليفربول ، لكن الأمر الأكيد أنه لا يوجد لاعب تفوق على الآخر بشكل واضح، فماني ليس متفوقًا على صلاح كما يدعي البعض، لذا فعلينا الانتظار للسابع من يناير ، حيث يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في مدينة الغردقة.
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