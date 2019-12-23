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حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق العاشر من رمضان

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
حادث
حادث
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محمد الطحاوي
أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان" .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق "بلبيس -العاشر من رمضان"، أمام مدخل العاشر الجديد.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، لتلقى العلاج اللازم.

فيما تم إخطار النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.
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