شاهد.. آخر ظهور لـ منة فضالي من أسوان

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها من أسوان.وعلقت الفنانة منة فضالي على الصورة قائلة: "قل الحمدلله دائما لأن لديك دائما اكثر مما تعتقد أن لديك".ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل مع الصورة الكثير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:ماشاء الله والله .زي القمر🙌في قمر كدا عالصبح 💜صباح العسلحقيقه الف الحمدلله والشكروعلى جانب آخر تشارك منة فضالي حاليا في بطولة فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، ناهد السباعي، والممثل التركي مراد يلدريم، ونيقولا معوض."ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مملوء بالذكريات.