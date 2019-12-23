انقلاب سيارة إسعاف بالبداري في أسيوط

انقلبت منذ قليل سيارة إسعاف أمام كوبري الشيخ علي بالعقال البحري، كانت قادمة من قرية النواورة التابعة لمركز البداري بأسيوط، تستقل أحد المرضى لمستشفي البداري المركزي.



وقال المهندس محمد حسن الديب ،رئيس مركز ومدينة البداري ، إن سيارة إسعاف وهي تستقل أحد المرضى قادمة من قرية النواورة الي مستشفي البداري فوجئ السائق بدراجة بخارية تقطع الطريق فانحرف السائق بالسيارة.



وأشار إلي أنه لا توجد أي اصابات أو خسائر في الأرواح.