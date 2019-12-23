أخبار الرياضة | 5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور .. فايلر يشيد بلاعب إنبي.. رضا عبدالعال يصدم كهربا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الإثنين 23 - 12 - 2019 إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري الممتاز.
عودة الونش والسعيد.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن قائمة المواجهة مع فريق الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء غد الثلاثاء.
5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور حول أزمات نادي الزمالك
أطلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 5 تصريحات مثيرة حول العديد من الأزمات التي تواجه القلعة البيضاء في الساعات الماضية.
جنش يعود لتدريبات الزمالك الجماعية
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الإثنين 23 - 12 - 2019 إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري الممتاز.
عودة الونش والسعيد.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن قائمة المواجهة مع فريق الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء غد الثلاثاء.
5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور حول أزمات نادي الزمالك
أطلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 5 تصريحات مثيرة حول العديد من الأزمات التي تواجه القلعة البيضاء في الساعات الماضية.
جنش يعود لتدريبات الزمالك الجماعية
خاض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية اليوم مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس.
فايلر يشيد بلاعب إنبي
أشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلاعب إنبي محمد شريف.
رمضان صبحي يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي
يخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسات علاج طبيعي؛ للتعافي من تمزق العضلة الخلفية، وتأكد غيابه فترة تصل إلى 6 أسابيع.
وائل جمعة يعلن مشاركته في مباراة أساطير العالم تحت سفح الأهرامات
أعلن وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن تلقيه دعوة من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم (فيفا وكاف)، للمشاركة بمباراة استعراضية لأساطير العالم.
كافاني يقترب من مدريد
قالت تقارير صحفية عالمية، اليوم، الإثنين، أن الأورجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، اقترب من الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.
خدعوك فقالوا ماني أفضل من صلاح.. حظوظ متساوية للثلاثي المتنافس في أفريقيا
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف"، أمس الأحد، القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين ، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء عام 2019.
فيريرا معشوق الزملكاوية يعود للتدريب
أكدت العديد من التقارير الصحفية البرتغالية أن جيوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق أصبح مديرا فنيا لنادي سانتوس البرازيلي حتي عام 2021.
رضا عبدالعال يصدم كهربا: لن يكون لك دور فى الأهلي
فجر رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بـ النادى الأهلي.
فايلر يشيد بلاعب إنبي
أشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلاعب إنبي محمد شريف.
رمضان صبحي يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي
يخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسات علاج طبيعي؛ للتعافي من تمزق العضلة الخلفية، وتأكد غيابه فترة تصل إلى 6 أسابيع.
وائل جمعة يعلن مشاركته في مباراة أساطير العالم تحت سفح الأهرامات
أعلن وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن تلقيه دعوة من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم (فيفا وكاف)، للمشاركة بمباراة استعراضية لأساطير العالم.
كافاني يقترب من مدريد
قالت تقارير صحفية عالمية، اليوم، الإثنين، أن الأورجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، اقترب من الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.
خدعوك فقالوا ماني أفضل من صلاح.. حظوظ متساوية للثلاثي المتنافس في أفريقيا
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف"، أمس الأحد، القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين ، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء عام 2019.
فيريرا معشوق الزملكاوية يعود للتدريب
أكدت العديد من التقارير الصحفية البرتغالية أن جيوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق أصبح مديرا فنيا لنادي سانتوس البرازيلي حتي عام 2021.
رضا عبدالعال يصدم كهربا: لن يكون لك دور فى الأهلي
فجر رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بـ النادى الأهلي.